Контракт на благоустройство территории Тучкова буяна вырос до 1,3 млрд рублей

ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента РФ заключило контракт на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории будущего Судебного квартала в Петербурге. По данным «Фонтанки», он в несколько раз больше предыдущего — его стоимость составляет 1,387 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Издание отмечает, что контракт заключен на этой неделе. В техзадании уточняется, что речь идет о благоустройстве и озеленении земельного участка на территории Тучкова буяна вдоль проспекта Добролюбова и Малой Невы — там планируется построить здания Верховного суда, Судебного департамента, а также ЖК для судей на 600 квартир и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Рассчитан контракт до конца 2028 года.

Отметим, что цена предыдущего — находящегося в стадии исполнения — контракта на благоустройство территории Тучкова буяна составляет 380 млн рублей. При этом в него не входит озеленение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что контракт на строительство Судебного квартала на Тучковом буяне в Петербурге увеличился до 56,8 млрд рублей. В предыдущей версии документа работы оценивались в 37 млрд рублей.

Андрей Цедрик