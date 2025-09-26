Новым собственником бывшего участка Минобороны стала компания «ЛСР»

Компания «ЛСР. Недвижимость-СЗ», входящая в группу девелопера ЛСР стала новым владельцем имущественного комплекса, принадлежавшего Министерству обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

В состав выставленного на торги комплекса входили здания казармы, клуба, склада, штаба, бойлерной, трансформаторной подстанции, овощехранилища, а также контрольно-пропускной пункт. По итогам аукциона участок, который находится на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы, был продан по начальной цене в 514 млн рублей.

Как уточняют в ДОМ.РФ, на объекте общей площадью 3,4 га собственник сможет разместить коммерческие объекты. Рядом с участком находятся железнодорожные пути, многоквартирная жилая застройка, социальные, промышленно-складские и коммерческие объекты. Также недалеко от объекта расположены две станции — железнодорожная Кушелевка (2,3 км) и метро «Лесная» (3,7 км).

Подробнее о проданном на торгах участке Минобороны — в материале «Ъ-СПб» «ДОМ.РФ продает землю Минобороны».

Софья Лощенова