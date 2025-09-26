Тело экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна направят на судмедэкспертизу

Тело бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, найденное в консульстве Армении в Петербурге, направят на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На текущий момент труп находится в морге, личность установили по отпечаткам пальцев. По словам судмедэксперта, который осматривал тело господина Авакяна, с очень высокой вероятностью речь идет о самоубийстве.

Подробнее о смерти экс-чиновника читайте в материале «Ъ-СПб» «Подсудимый подписал контракт с вечностью».

Андрей Маркелов