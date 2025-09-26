«Оранжерею» в Петергофе сдали в аренду по программу «Рубль за метр»

Объект культурного наследия федерального значения «Оранжерея» в Петергофе сдали в аренду по программе «Рубль за метр» по ставке 103,4 тыс. рублей в месяц до окончания реставрации. Об этом сообщили на в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Победителем стало петербургское ООО «Торговый дом «Джомхом»», основным видом деятельности которого, по данным Rusprofile, является торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями.

Кирпичное здание постройки конца XIX — начала XX века, входящее в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» выставили на торги 15 сентября. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты посчитали, что объект может быть интересен для запуска гастропроектов, а стоимость его реставрации составит от 500 тыс. рублей за квадратный метр.

Артемий Чулков