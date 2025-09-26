Банк «Санкт-Петербург» направит 7,4 млрд рублей на дивиденды за первое полугодие

Собрание акционеров банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) приняло решение направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года 7,4 млрд рублей — 30% чистой прибыли по МСФО за указанный период. Соответствующая публикация появилась на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

Акционеры получат по 16,61 рубля за обыкновенную акцию и 0,22 рубля за привилегированную, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 6 октября. Решение о выплате 30% чистой прибыли по МСФО совпало с рекомендациями, которые в августе дал наблюдательный совет банка.

Согласно отчету БСПБ, чистая прибыль банка по МСФО в первом полугодии увеличилась на 1,4% год к году и достигла 24,7 млрд рублей. Во II квартале показатель снизился на 19,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 9,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Альфа-банк» снизил прогноз по цене акций БСПб на 18% после публикации квартального отчета.

Артемий Чулков