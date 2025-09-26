На содержание дорожной сети в Ленобласти в 2026 году выделят 32,8 млрд рублей

Власти Ленинградской области заявили о намерении в 2026 году отремонтировать в регионе в общей сложности 160,4 км дорог.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в следующем году планируется ввод 13 новых объектов, включая три пешеходных перехода, столько мостовых сооружений и две парковки.

На развитие и содержание дорожной сети 47-го региона в 2026 году будет направлено 32,8 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти открыли движение по первому участку новой трассы в Мурино.

Андрей Цедрик