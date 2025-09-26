Дефицит бюджета Ленобласти планируют увеличить до 31,4 млрд рублей в 2026 году

Дефицит бюджета Ленинградской области в 2026 году вырастет до 31,4 млрд рублей или 9,3% от доходов региона. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, администрация региона рассмотрела соответствующий законопроект на заседании 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Минимальную зарплату в регионе планируют индексировать на 15%, отметил господин Дрозденко. На поддержку участников СВО и их семей Ленобласть направит 13,3 млрд рублей. Также в проект бюджета заложены средства на реновацию 30 школ и 10 детских садов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, на содержание дорожной сети в Ленобласти в 2026 году выделят 32,8 млрд рублей.

Артемий Чулков