Автозаводы Петербурга нарастили объемы производства в 1,6 раза к прошлому году
Объем производства в автомобильной отрасли Санкт-Петербурга в первые восемь месяцев 2025 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков со ссылкой на данные Петростата.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Помимо этого, прирост показали производители прочих транспортных средств и оборудования (+42,3%), машин и оборудования (+4,4%), компьютеров, а также электронных и оптических изделий (20,0%).
Всего в январе-августе промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму 2,9 трлн рублей, более 90% относится к обрабатывающему сектору.
Ранее «Ъ-СПб» писал, на спрос на новые отечественные автомобили в Петербурге вырос в два раза за год.