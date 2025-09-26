Автозаводы Петербурга нарастили объемы производства в 1,6 раза к прошлому году

Объем производства в автомобильной отрасли Санкт-Петербурга в первые восемь месяцев 2025 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков со ссылкой на данные Петростата.

Помимо этого, прирост показали производители прочих транспортных средств и оборудования (+42,3%), машин и оборудования (+4,4%), компьютеров, а также электронных и оптических изделий (20,0%).

Всего в январе-августе промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму 2,9 трлн рублей, более 90% относится к обрабатывающему сектору.

Ранее «Ъ-СПб» писал, на спрос на новые отечественные автомобили в Петербурге вырос в два раза за год.

Артемий Чулков