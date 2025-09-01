ДОМ.РФ продает землю Минобороны

ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 5,5 гектара на Пискаревке. Начальная цена лота, на котором также расположены здания площадью 5,5 тыс. кв. м, более полумиллиарда рублей. Как говорят в финансовом институте развития, на участке можно построить здания логистического назначения. Торги пройдут 29 сентября. Участники рынка полагают, что объект может быть интересен потенциальным покупателям.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ДОМ.РФ, комплекс расположен на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Район, где расположен комплекс, граничит с железнодорожными путями, а также с жилой и промышленно-складской застройкой.

Объект находится в ведении Министерства обороны.

Эксперты рынка указывают на определенные недостатки объекта. По мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF GROUP в Санкт-Петербурге Сергея Дуванова, потенциал участка для классической логистической недвижимости невелик. Современная складская девелоперская модель требует крупных площадок правильной формы площадью от 50 до 150 тыс. кв. м, а этот участок сравнительно небольшой, имеет сложную конфигурацию и требует выкупа существующих зданий. «Все это усложнит реализацию крупного логистического проекта. Скорее всего, возможно переориентировать участок под жилую или смешанную застройку»,— полагает он. Кроме того, из-за необходимости серьезной подготовки территории инвестиционный цикл рискует затянуться, что ограничивает интерес со стороны инвесторов, ориентированных на быструю реализацию.

Впрочем, по мнению директора департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александра Шевелева, участок представляет собой удачное решение для строительства склада последней мили или объекта формата light industrial площадью до 15 тыс. кв. м. Инвестиции в такой проект могут составить около 1–1,3 млрд рублей. При этом, вероятно, на площадке уже есть подключения к инженерным сетям, что позволит ускорить запуск строительства и снизить затраты. Однако стоит учитывать, что разрешенный вид использования земли — объекты бытового обслуживания, что ограничивает полноценное применение под традиционную складскую функцию, напоминает он.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что цена объекта в Калининском районе в целом соответствует локации и состоянию площадки. «Площадь зданий — около 5,5 тыс. кв. м — и стартовая стоимость выглядят чуть завышенными, но за счет обширного земельного участка площадью более 3 га это оправданно: есть потенциал для строительства дополнительных объектов. Локация действительно удобна с точки зрения транспортной доступности и близости к основным городским узлам, что делает ее подходящей для проектов формата light industrial — небольших производственно-складских комплексов с офисами, востребованных в городской черте. Такой формат также показывает хорошую заполняемость и более быструю окупаемость по сравнению с жилой или коммерческой недвижимостью. В целом объект представляет интерес как для инвесторов, так и для девелоперов, ищущих надежные и ликвидные решения в средней ценовой категории»,— отмечает эксперт.

Александра Хренкова