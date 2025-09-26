Петербургского токаря арестовали по обвинению в теракте из-за «взорвавшейся» посылки

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал токаря-изобретателя Газинура Шамсиева, которому вменяют организацию «взрыва» в здании «Почты России» на проспекте Обуховской Обороны. Пожилому работнику машиностроительного завода «Звезда» инкриминируют совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованный по обвинению теракте Газинур Шамсиев с конвойным в здании суда

Фото: Егор Сорокин / Коммерсантъ Арестованный по обвинению теракте Газинур Шамсиев с конвойным в здании суда

Фото: Егор Сорокин / Коммерсантъ

Фабула обвинения гласит, что вечером 24 сентября фигурант отправил посылку, в которой находился «тубус с неустановленным взрывчатым веществом». В материалах дела говорится, что оно сдетонировало в одной из двадцати посылок, которая должна была отправиться в Татарстан — на малую родину подсудимого и на его собственный адрес.

Спасатели тогда эвакуировали десять человек, никто не пострадал, повреждений помещения также не было зафиксировано. Группа разминирования нашла в одной коробок тубус из-под витаминов с тремя петардами.

Как стало известно «Ъ-СПб», на допросе токарь сообщил, что устройство собрал у себя дома, а именно в комнате на Рабфаковской улице, которую снимает. Изобретатель, по его словам, хотел в перспективе смастерить «антидроновое оружие» и в случае успеха отправить его на нужды СВО.

Газинур Шамсиев подчеркнул, что никаких воспламеняющихся веществ внутрь устройства не закладывал и был уверен, что ничего не случится. На суде он сокрушался, что его обвиняют «в детских хлопушках».

62-летний Шамсиев, утверждает следствие, преследовал своей целью «дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений, в связи с выполнением отделением почтовой функции по коммуникационным связям с гражданами на всей территории Российской Федерации». Изначально на него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Андрей Кучеров