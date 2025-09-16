Оранжерея отойдет в новые руки

Смольный выставит на торги объект федерального значения «Оранжерея», который входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Старом Петергофе, 24 сентября. Торги пройдут в рамках программы «Рубль за метр», сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. Собеседники издания считают, что объект будет интересен для запуска гастропроектов, а стоимость его реставрации составит от 500 тыс. рублей за квадратный метр.

В лот на Собственном проспекте, 84А лит. Е, входят одноэтажное здание площадью 271,7 кв. м, которое построено на рубеже XIX–XX веков, и земельный участок площадью 475 кв. м. На данный момент объект не используется, а его состояние оценивается как неудовлетворительное.

История Собственной дачи связана с императорской семьей Романовых. В XVIII веке здесь располагались усадьбы приближенных Петра I. Позже владение переходило к князю Долгорукову, архиепископу Феофану Прокоповичу и цесаревне Елизавете Петровне, которая и дала даче современное название.

Оранжерейный комплекс в 1901 году был перестроен. На территории находились три оранжереи, но до наших дней сохранилось лишь одно здание. Теперь его ждет повторная реставрация.

Программа «Рубль за метр» начала действовать в 2018 году. Обычно арендатор получает исторический памятник в пользование сроком на 49 лет. Благодаря этой программе уже были отреставрированы Александровские ворота Охтинских пороховых заводов и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых на Петроградской стороне.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что лот привлекателен только как комбинированная история, а ключевыми плюсами для участников рынка являются стартовая цена и высокий социальный капитал. «Само по себе здание — это небольшой по площади исторический корпус в туристической зоне, но в неудовлетворительном состоянии. Входной барьер низкий, но обязательства по реставрации и по режиму охраны очень серьезные»,— уточнила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Также, по словам директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, после реконструкции и при минимальной ставке аренды объект может заинтересовать инвесторов, несмотря на расположение вдали от центра.

Однако проект требует значительных вложений в реставрацию и длительного согласования работ. Стоимость ремонта квадратного метра объекта собеседники издания оценили в диапазоне от 500 до 600 тыс. рублей, а использовать его после восстановления можно под гастропроект. «Важно учитывать, что восстановление заброшенного исторического здания может обойтись дороже, чем строительство нового объекта аналогичной площади»,— подытожил господин Кокорев.

