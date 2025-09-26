Компания из структуры «Газпром» арендовала крупный офис в БЦ «Северная Пальмира»

Компания группы «Газпром» арендовала 6,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Северная Пальмира» на Черниговской улице в Петербурге. Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки. Ее сумма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Северная пальмира» на Черниговской улице

Фото: Яндекс.Карты Бизнес-центр «Северная пальмира» на Черниговской улице

Фото: Яндекс.Карты

Уточняется, что решение об аренде площадей связано с переездом компании из Москвы в Петербург. Ей требовался премиальный офис с кабинетной нарезкой рядом с метро и ключевыми транспортными узлами.

БЦ «Северная Пальмира» площадью 66,1 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2025 году. Объект класса А находится неподалеку от станции метро «Московские ворота».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «ГЭХ Инжиниринг», входящая в группу компаний ПАО «Газпром», арендовала 2,5 тыс. кв. м офисных помещений в бизнес-центре класса B+ Forest в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Андрей Цедрик