Компания из структуры «Газпром» арендовала крупный офис в БЦ «Северная Пальмира»
Компания группы «Газпром» арендовала 6,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Северная Пальмира» на Черниговской улице в Петербурге. Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки. Ее сумма не уточняется.
Бизнес-центр «Северная пальмира» на Черниговской улице
Фото: Яндекс.Карты
Уточняется, что решение об аренде площадей связано с переездом компании из Москвы в Петербург. Ей требовался премиальный офис с кабинетной нарезкой рядом с метро и ключевыми транспортными узлами.
БЦ «Северная Пальмира» площадью 66,1 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2025 году. Объект класса А находится неподалеку от станции метро «Московские ворота».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «ГЭХ Инжиниринг», входящая в группу компаний ПАО «Газпром», арендовала 2,5 тыс. кв. м офисных помещений в бизнес-центре класса B+ Forest в Приморском районе Санкт-Петербурга.