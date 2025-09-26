Чартерное авиасообщение между Петербургом и Вьетнамом возобновится спустя 5 лет

Авиакомпания Nordwind Airlines вместе с группой Pegas Touristik возобновит чартерное авиасообщение с Вьетнамом спустя пять лет, сообщает ТАСС. Первый рейс из Москвы в курортный город Камрань состоится 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Начиная с октября группа Pegas будет ежемесячно осуществлять во Вьетнам от 18 до 22 чартерных рейсов из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. Ежемесячно Камрань будут посещать около 6,8 тыс. россиян.

За первые восемь месяцев вьетнамский курорт принял свыше 279 тыс. гостей из РФ, что на 295% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 19 сентября Петербург возобновил прямое авиасообщение с Краснодаром. Кубанский аэропорт был закрыт с началом СВО.

Андрей Маркелов