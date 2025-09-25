Главные новости за 25 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Правительство Санкт-Петербурга планирует выделить более 7,8 млрд рублей из городского бюджета на ассигнования АО «ЗСД» в 2026-2028 годах в рамках госпрограммы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Деньги пойдут на финансирование подготовки территории строительства широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). По той же программе за три года Смольный намерен потратить свыше 132 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры Петербурга и 2,17 млрд рублей на дорожное строительство в Кронштадте.

Спрос на сервисные апартаменты на первичном рынке Санкт-Петербурга в 2025 году составит 1,8 тыс договоров долевого участия (ДДУ), что в 2,2 раза ниже показателя 2020 года (3,9 тыс. договоров). При этом по сравнению с 2024 годом динамика спроса положительная — ожидается на 41% больше ДДУ. Предложение на первичном рынке сервизных апартаментов в городе за пять лет выросло на 28% и составило 3,7 тыс. юнитов на сентябрь текущего года.

Генпрокуратура РФ вмешалась в процесс банкротства ОАО «Метрострой» — предшественника ныне занимающегося строительством петербургской подземки АО «Метрострой Северной столицы». По данным надзорного органа, руководители бывшего «Метростроя» могли потратить из бюджетных средств больше 1 млрд рублей на строительство спорткомплекса, который после ряда махинаций оказался в распоряжении иного юридического лица. ГП настаивает, чтобы объект, как имущество, полученное коррупционным путем, был возвращен государству.

Большой драматический театр имени Товстоногова исключил из репертуара спектакль «Лето одного года» с народными артистами СССР Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили. «Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам»,— говорится в сообщении.

Депутаты на ближайшем пленарном заседании лишат мандата Олега Нилова, избранного по списку «Справедливой России» из Петербурга. Дело в том, что 23 сентября было принято решение о назначении парламентария аудитором Счетной палаты. Господин Нилов был депутатом Госдумы от Петербурга последние три созыва, до этого он работал в Законодательном собрании города.

РПЦ может получить здание СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6» на Обводном канале. На текущий момент четырехэтажная постройка площадью 9,3 тыс. кв. м. находится в собственности Петербурга. Ранее комплекс принадлежал Александро-Невскому духовному училищу и сейчас является объектом культурного наследия регионального значения.

Исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения стал Виктор Татарский, об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Глава Минкульта выразила уверенность, что знание господина Татарского отрасли кино изнутри и накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов скажутся на развитии вуза положительным образом.

Александр Дрозденко в четвертый раз вступил в должность губернатора Ленинградской области. Церемония прошла в доме правительства региона. Дрозденко возглавляет регион с 2012 года, на выборах 12–14 сентября 2025 года он набрал 84,21% голосов избирателей. Подробнее о его очередном переизбрании — в материале «Ъ-СПб» «Старейший на Северо-Западе».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Зенит» на 500 тыс. рублей за баннер, с негативной характеристикой министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который вывесили фанаты команды во время кубкового матча с грозненским «Ахматом». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца. На плакате фанаты написали «Сергей Семак — легенда футбола. Дегтярев — некомпетентное (синоним слова грубиян — Ъ)».Подробнее об очередном скандале в российском футболе — в материале «Ъ-СПб» «Фанаты "Зенита" ответили министру спорта России».

Правительства Ленинградской области изменится не менее чем на 30%, заявил 25 сентября на пресс-конференции после инаугурации губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Такие же изменения произойдут в руководстве профильных комитетов. Имена тех, кто будет уволен, Александр Дрозденко не назвал. Известно лишь, что точно на свой должности останется Роман Марков, но в его подчинение перейдет комитет по тарифам. Губернатор также отметил, что на место заместителя председателя правительства — главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова рассматриваются две кандидатуры, обе из действующей команды губернатора.

Под окнами гостиницы в Шереметьево нашли тело человека, предположительно опознанного как экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) Александр Федотов. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания уточнили, что трагический инцидент произошел накануне. Чиновник возглавил КРТИ вместо Андрея Левакина, который в декабре 2023 года стал фигурантом уголовного дела о расходовании средств на строительство станции метро «Путиловская». В апреле 2024 года Александр Федотов ушел с должности по собственному желанию. Подробнее о биографии Александра Федотова и его работе на посту председателя КРТИ — в материале Ъ-СПб «КРТИ лишился главы».

Петербургский пятизвездный отель Wawelberg завершил длившийся несколько лет судебный спор с ООО «Ресто-бюро», принадлежащем ресторанному продюсеру Ирине Тиусониной и владелице крупного гастрономического рейтинга Wheretoeat. Ранее между сторонами произошел конфликт из-за разработки концепции заведения Minerals при отеле.

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге могут ввести уведомительный порядок размещения вывесок. Сейчас, чтобы разместить вывеску, нужно согласовать ее с городским комитетом по печати или внести ее в проект благоустройства. Если документ вступит в силу, можно будет воспользоваться загруженными на портал государственных услуг эскизными проектами или материалами архитектурно-градостроительного облика здания и уведомить городские власти через тот же портал.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Об этом сообщил 78.ru. В администрации Смольнинского прошли обыски при участии ФСБ. Правоохранители изъяли документы периода 2021-2024 годов, уточняет издание.