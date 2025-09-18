Фанаты «Зенита» ответили министру спорта России

«Зенит» обыграл в матче Кубка России по футболу грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Встреча, состоявшаяся на «Газпром Арене», запомнилась тремя голами Александра Соболева, один из которых не засчитали, странным судейством и баннером, адресованным министру спорта Российской федерации. Он провисел на фанатской трибуне несколько минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра «Зенита» и «Ахмата» стараниями петербургского клуба была посвящена памяти Кирилла Лаврова, народного артиста России, руководителя Большого драматического театра им. Товстоногова, верного болельщика сине-бело-голубых (100-летие со дня его рождения отметили 15 сентября). На трибуне были сотрудники БДТ, коллеги Лаврова по профессии, а символический удар по мячу перед началом матча сделала дочь Кирилла Юрьевича — Мария, заслуженная артистка РФ. Отметили дату и фанаты «Зенита», собравшиеся на «Вираже»,— они посещают кубковые матчи, так как для прохода на стадион не требуется «паспорт болельщика». На своей трибуне они растянули огромный баннер с художественным портретом артиста и надписью «Наш Лавров». Рядом с этим большим плакатом появился и маленький. На нем было два предложения: «Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло».

Смысл послания считывался исходя из последних событий. Министр спорта Михаил Дегтярев продвигает идею нового лимита на легионеров в российском футболе. Сейчас на поле могут выходить не более восьми иностранных игроков, в заявку на сезон можно включать не более 13. Дегтярев намерен ужесточить лимит, мотивируя это тем, что легионеры не дают развиваться российским футболистам. Игроков из Бразилии, которых много в том же «Зените», он назвал в одном из интервью кривоногими. Идея не находит понимания у главных фигурантов футбольной общественности. В частности, ее критиковал главный тренер «Зенита» Сергей Семак: он считает, что лимит на легионеров вообще не нужен, все должно решаться в рамках честной конкуренции. Когда Дегтярева спросили, что он думает насчет мнения Семака, министр сказал, что не знает, кто это такой. Фанаты «Зенита» на матче с «Ахматом» высказали свое мнение по поводу этой ситуации, совершив, по сути, крамольный поступок. Баннеров такого содержания давно не появлялось на российских стадионах. Плакат про Семака и Дегтярева провисел несколько минут — потом его свернули. Но интернет, как говорится, все помнит.

Сама игра заставил нервничать того же Сергея Семака из-за того, что на поле была суровая борьба, а судья матча Рафаэль Шафеев из Волгограда принимал неоднозначные решения. Весь свой пыл и запас эмоций наставник «Зенита» растратил в основном на него. В конце матча случился и вовсе курьезный эпизод. Судья удалил с поля французского защитника «Ахмата» Надера Гандри, который рукой прихватил форварда хозяев Александра Мостового, убегавшего к чужим воротам. Гандри ушел в подтрибунное помещение «Газпром Арены», бросив одному из болельщиков свою футболку. Затем в дело вмешался ВАР, и судьи решили, что действия защитника «Ахмата» не заслуживают красной карточки. Пришлось тому снова выходить на поле и просить зрителя вернуть ему футболку. Когда француз облачился в нее, арбитр показал ему желтую карточку вместо красной.

Все эти необычные события происходили на последних минутах, когда «Зенит» вел в счете 2:1. Оба гола записал на свой счет форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Он забил еще один мяч в этой игре, но его отменили судьи из-за офсайда другого игрока «Зенита», участвовавшего в эпизоде. Кстати, автором гола в ворота хозяев стал именно Гандри — он добил мяч в сетку после розыгрыша «стандарта». Счет 2:1 не изменился до финального свистка. «Зенит» одержал четвертую победу подряд в групповом турнире Кубка России (до этого он обыграл тот же «Ахмат» 2:1, «Рубин» 3:0 и «Оренбург» 5:3) и вышел в четвертьфинал с первого места, набрав 12 очков.

В матче с «Ахматом» Сергей Семак не использовал основных игроков, так как впереди у петербуржцев важная дуэль против «Краснодара» в чемпионате России — она состоится 21 сентября на поле соперника.

Кирилл Легков