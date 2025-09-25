Первичный спрос на сервисные апартаменты в Петербурге снизился вдвое с 2020 года

Спрос на сервисные апартаменты на первичном рынке Санкт-Петербурга в 2025 году составит 1,8 тыс договоров долевого участия (ДДУ), что в 2,2 раза ниже показателя 2020 года (3,9 тыс. договоров), следует из прогноза консалтинговой компании Nikoliers. При этом по сравнению с 2024 годом динамика спроса положительная — ожидается на 41% больше ДДУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предложение на первичном рынке апартаментов в городе за пять лет выросло на 28% и составило 3,7 тыс. юнитов на сентябрь текущего года. По оценке экспертов компании, 2025-2026 годы могут стать рекордными по вводу в эксплуатацию сервисных апартаментов: на рынке появятся 4 тыс. и 6,4 тыс. лотов соответственно.

На этом фоне в текущем году объем нового строительства сервисных апартаментов может превысить количество новых гостиничных номеров более чем в 3,5 раза: 4 тыс. юнитов и 1,2 тыс. номеров. Общая структура рынка средств размещения в Петербурге изменится, распределившись между гостиницами и сервисными апартаментами в соотношении 57% на 43%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Невский район стал крупнейшим локальным рынком апартаментов за первые полгода.

Артемий Чулков