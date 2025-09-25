Смольный потратит 7,8 млрд рублей за три года на инвестиции в АО «ЗСД»

Правительство Санкт-Петербурга планирует выделить более 7,8 млрд рублей из городского бюджета на ассигнования АО ЗСД в 2026-2028 годах в рамках госпрограммы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Такие данные следуют из проекта закона о бюджете Северной столицы на 2026 год и плановый период двух последующих лет.

По той же программе за три года Смольный намерен потратить свыше 132 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры Петербурга и 2,17 млрд рублей на дорожное строительство в Кронштадте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую развязку ШМСД в Невском районе планируют построить к 2028 году.

Артемий Чулков