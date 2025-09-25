Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутата Госдумы от Петербурга Олега Нилова лишат мандата

Депутаты на ближайшем пленарном заседании лишат мандата Олега Нилова, избранного по списку «Справедливой России» из Петербурга. Дело в том, что 23 сентября было принято решение о назначении парламентария аудитором Счетной палаты.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Нилов был депутатом Госдумы от Петербурга последние три созыва, до этого он работал в Законодательном собрании города.

Согласно правилам, мандат Олега Нилова должен перейти следующему по списку партии. Это Надежда Тихонова, лидер регионального отделения эсеров в Петербурге и родственница лидера «СР» Сергея Миронова. Однако окончательное решение будет за президиумом партии.

Господин Нилов в 2023 году он предлагал ввести «военный налог» с физических лиц в размере 2-3%, в феврале текущего года предлагал разработать механизм по конфискации имущества у родственников коррупционеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что российский лидер Владимир Путин назначил полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана генеральным прокурором России.

Андрей Маркелов

