В Петербурге задержали экс-главу МО Смольнинское Григория Ранкова

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Об этом сообщил 78.ru.

Фото: Соцсети Григория Ранкова

В администрации Смольнинского прошли обыски при участии ФСБ. Правоохранители изъяли документы периода 2021-2024 годов, уточняет издание.

В 2009 году Григорий Ранков стал депутатом в МО «Литейный округ». С 2014 по 2019 год был депутатом и главой совета МО «Смольнинское». В 2019-м и 2024-м он безуспешно баллотировался в совет «Смольнинского».

Ранее Ъ-СПб писал, что бывший замглавы управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян, сбежавший из здания суда в Кронштадте во время перерыва, скончался в здании консульства Армении.

Артемий Чулков