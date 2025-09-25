Генпрокуратура требует конфискации спорткомплекса из-за махинаций «Метростроя»

Генпрокуратура РФ вмешалась в процесс банкротства ОАО «Метрострой» — предшественника ныне занимающегося строительством петербургской подземки АО «Метрострой Северной столицы». С соответствующим иском ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, руководители бывшего «Метростроя» могли потратить из бюджетных средств больше 1 млрд рублей на строительство спорткомплекса, который после ряда махинаций оказался в распоряжении иного юридического лица.

ГП настаивает, чтобы объект, как имущество, полученное коррупционным путем, был возвращен государству.

Ответчиками по иску, поданному в Петроградский районный суд Петербурга, выступают Вадим Александров, с 1998 по 2017 год руководивший ОАО «Метрострой», и его сын Николай Александров, являвшийся акционером и заместителем гендиректора общества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спорт коррупционных достижений».

Андрей Цедрик