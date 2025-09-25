В Петербурге хотят ввести упрощенный порядок согласования вывесок с 1 января

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге могут ввести уведомительный порядок размещения вывесок. Проект соответствующего постановления появился на сайте Смольного.

Сейчас, чтобы разместить вывеску, нужно согласовать ее с городским комитетом по печати или внести ее в проект благоустройства. Если документ вступит в силу, можно будет воспользоваться загруженными на портал государственных услуг эскизными проектами или материалами архитектурно-градостроительного облика здания и уведомить городские власти через тот же портал.

Новые правила не будут распространяться на охраняемые объекты культурного наследия. Для всех остальных зданий уведомительный порядок допускается, если вывеска не перекрывает знаки адресации и находится не ближе двух метров от от мемориальных досок и знаков дорожного движения.

Артемий Чулков