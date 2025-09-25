Здание Городской психиатрической больницы №6 на Обводном могут передать РПЦ

РПЦ может получить здание СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6» на Обводном канале. Проект постановления был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 25 сентября.

Городская психиатрическая больница №6, расположенная на Обводном канале

На текущий момент четырехэтажная постройка площадью 9,3 тыс. кв. м. находится в собственности Петербурга. Ранее комплекс принадлежал Александро-Невскому духовному училищу и сейчас является объектом культурного наследия регионального значения.

О передаче имущества попросил ректор «Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ», епископ Петергофский Силуан. Передать здание можно будет только после того, как его покинет больница. Мероприятия планируют осуществить за счет городского бюджета.

Андрей Маркелов