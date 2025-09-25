Отель Wawelberg и владелица Wheretoeat Ирина Тиусонина завершили судебный спор

Петербургский пятизвездный отель Wawelberg завершил длившийся несколько лет судебный спор с ООО «Ресто-бюро», принадлежащем ресторанному продюсеру Ирине Тиусониной и владелице крупного гастрономического рейтинга Wheretoeat. Ранее между сторонами произошел конфликт из-за разработки концепции заведения Minerals при отеле.

Фото: отель Wawelberg

25 сентября ООО «Отель Вавельберг» (оператор Wawelberg) на заседании 13-го Арбитражного апелляционного суда отозвало последний иск к «Ресто-бюро». Соответствующая информация появилась в Картотеке арбитражных дел.

После открытия в 2022 году ресторан проработал несколько месяцев, после чего вынужденно закрылся из-за проблем с внутренними конструкциями. Отель предъявил требования к подрядчику исправить недочеты, но столкнулся с взаимными претензиями, что по итогу вылилось в долгую судебную тяжбу между сторонами.

В августе прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение о введении процедуры наблюдения (первая стадия банкротства) в «Ресто-бюро». Оппоненты госпожи Тиусониной планировали привлечь ее к субсидиарной ответственности с перспективой обращения взыскания на принадлежащие ей активы, включая сайт и товарный знак Wheretoeat. Но в мае этого года суд прекратил производство по банкротному иску в связи с полным погашением задолженности — 5,1 млн рублей. Позже стороны договорились о внесудебном урегулировании оставшегося спора.

Андрей Кучеров