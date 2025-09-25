Исполняющим обязанности ректора СПбГИКиТ стал Виктор Татарский
Исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения стал Виктор Татарский, об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Временно исполняющий обязанности ректора СПбГИКиТ Виктор Татарский
Фото: Пресс-служба СПбГИКиТ
Глава Минкульта выразила уверенность, что знание господина Татарского отрасли кино изнутри и накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов скажутся на развитии вуза положительным образом.
Господин Татарский сменил на посту Екатерину Сазонову, она возглавляла вуз с 2023 года. В этот период были уволены шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и еще двое преподавателей.
Как писал ранее «Ъ-СПб», в апреле 2024 года студенты СПбГИКиТ обратились к Любимовой с просьбой проверить руководство вуза. Свои подписи в письме к Минкульту оставили 134 учащихся.