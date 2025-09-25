«Зенит» получил полумиллионный штраф за язвительный баннер в адрес министра спорта

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза штрафовал ФК «Зенит» на 500 тыс. рублей за баннер, с негативной характеристикой министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который вывесили фанаты команды во время кубкового матча с грозненским «Ахматом». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

На плакате фанаты написали «Сергей Семак — легенда футбола. Дегтярев — некомпетентное (синоним слова грубиян — Ъ)». Конфликт «Зенита» с министром спорта произошел из-за предложения последнего вновь ужесточить лимит на легионеров. Господин Семак вместе с главным тренером московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерием Карпиным раскритиковали инициативу.

Артемий Чулков