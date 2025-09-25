Лула да Силва пообещал обсудить с Трампом решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможности мирного решения конфликта на Украине. Он также назвал себя и господина Трампа друзьями президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Я буду вести переговоры с Трампом по теме войны (на Украине — “Ъ”). Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два друга смогут еще больше»,— сказал он.