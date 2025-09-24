обновлено 17:49
Атака БПЛА на Новороссийск. Главное
- Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска 24 сентября, в результате чего погибли два человека и пострадали семеро. Изначально сообщалось о шестерых раненых. Все госпитализированы.
- Удар БПЛА пришелся на район гостиницы «Новороссийск» в центре города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что отражение атаки продолжается.
- Среди раненых оказались двое сотрудников Каспийского трубопроводного консорциума, офис которого получил повреждения. Пострадали пять жилых домов, включая многоквартирные здания, а также гостиница в центральной части города.
- В результате налета дронов загорелась кровля одного из многоквартирных домов. Возгорание удалось локализовать.
- В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту не зафиксировано.
- В связи с происшествием в городе-герое объявлен режим чрезвычайной ситуации. Развернут пункт временного размещения.
- Атаку БПЛА квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР.
- Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Новороссийске. Все службы переведены в режим повышенной готовности
- На территории Кубани и Анапы ввели режим угрозы БПЛА. В аэропорту Краснодара были отменены три рейса, еще один самолет «Уральских авиалиний» перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды.
- В Геленджике временно приостанавливали работу аэропорта. Кроме того, городские власти предупредили о возможной атаке морских дронов, рекомендовав жителям и отдыхающим покинуть пляжи и набережную и укрыться в помещениях подальше от окон.
Фото: Полина Решетняк
На федеральной территории Сириус также была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.