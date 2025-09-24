Атака БПЛА на Новороссийск. Главное

Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска 24 сентября, в результате чего погибли два человека и пострадали семеро. Изначально сообщалось о шестерых раненых. Все госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк Удар БПЛА пришелся на район гостиницы «Новороссийск» в центре города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что отражение атаки продолжается.

Среди раненых оказались двое сотрудников Каспийского трубопроводного консорциума, офис которого получил повреждения. Пострадали пять жилых домов, включая многоквартирные здания, а также гостиница в центральной части города.

В результате налета дронов загорелась кровля одного из многоквартирных домов. Возгорание удалось локализовать.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту не зафиксировано.

В связи с происшествием в городе-герое объявлен режим чрезвычайной ситуации. Развернут пункт временного размещения.

Атаку БПЛА квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР.

Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Новороссийске. Все службы переведены в режим повышенной готовности

На территории Кубани и Анапы ввели режим угрозы БПЛА. В аэропорту Краснодара были отменены три рейса, еще один самолет «Уральских авиалиний» перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды.

В Геленджике временно приостанавливали работу аэропорта. Кроме того, городские власти предупредили о возможной атаке морских дронов, рекомендовав жителям и отдыхающим покинуть пляжи и набережную и укрыться в помещениях подальше от окон.

На федеральной территории Сириус также была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.