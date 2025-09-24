Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Новороссийске

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на центральную часть Новороссийска 24 сентября погибли два человека, трое получили ранения. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что удар пришелся на район гостиницы «Новороссийск» в среду днем. Повреждения получили пять жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы. В одном из многоэтажных зданий произошло возгорание кровли.

Все службы переведены в режим повышенной готовности, отражение атаки продолжается, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Главе города Андрею Кравченко поручено оказать необходимую помощь пострадавшим.

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор города Алексей Грудина.

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших.

Мария Удовик