Офис КТК в Новороссийске поврежден при атаке БПЛА

В результате дневной атаки беспилотников на Новороссийск в среду, 24 сентября, поврежден офис АО «КТК-Р» (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума). Как сообщили в пресс-службе компании, двое сотрудников получили ранения и доставлены в медицинское учреждение.

Работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуирован.

Кроме того, уточняется, что в здании, где расположен офис КТК, есть пострадавшие, не относящиеся к числу работников компании.

Новороссийск был атакован БПЛА днем 24 сентября. Удар пришелся по центру города. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали.

