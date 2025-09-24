Атаку БПЛА на Новороссийск квалифицируют как теракт

Атаку БПЛА на Новороссийск, произошедшую днем в среду, 24 сентября, квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР. Сейчас ведется доследственная проверка, сообщил «Ъ-Кубань» источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате дневного удара БПЛА по центру Новороссийска оказались повреждены пять жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы. По предварительным данным, погибли два человека и пострадали трое. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Отражение атаки в городе продолжается. Сейчас в Новороссийске действует предупреждение по угрозе БЭК и БПЛА.

Вячеслав Рыжков