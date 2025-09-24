Три рейса отменены в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара отменены три рейса, еще один рейс «Уральских авиалиний» перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс SU-1257 в Москву вылетел по согласованию с авиационными властями РФ в период ограничений в соответствии с регламентом. Корректировки в расписании связаны с ограничениями воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. При продлении ограничений до 18:00 вылеты будут перенесены на следующий день из-за режима работы аэропорта с 9:00 до 19:00.

Вячеслав Рыжков