В порту Новороссийска нет повреждений судов и инфраструктуры
В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту не зафиксировано. Об этом пишет ТАСС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших в городе увеличилось до семи человек, один из них получил легкие ранения. Подтверждена гибель двух человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко организовать помощь пострадавшим. В городе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб, координирующий работу служб.
После стабилизации обстановки начнутся поквартирные обходы для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. В течение дня в Новороссийске включались сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников.