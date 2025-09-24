Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В порту Новороссийска нет повреждений судов и инфраструктуры

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту не зафиксировано. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших в городе увеличилось до семи человек, один из них получил легкие ранения. Подтверждена гибель двух человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко организовать помощь пострадавшим. В городе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб, координирующий работу служб.

После стабилизации обстановки начнутся поквартирные обходы для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. В течение дня в Новороссийске включались сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников.

Вячеслав Рыжков

