Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести

В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли два человека и еще шесть получили ранения. Пострадавшие доставлены в городскую больницу: трое из них в состоянии средней тяжести, трое — в тяжелом, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Повреждения получили семь жилых домов, среди них гостиница «Новороссийск». В одном из зданий произошло возгорание. Кроме того, повреждены 20 автомобилей, три из них полностью уничтожены огнем.

Вячеслав Рыжков