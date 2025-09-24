В Новороссийске введен режим ЧС после атаки беспилотников

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Пострадали несколько жилых домов и здание гостиницы. Есть погибшие и раненые.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Спасатели ищут места падения обломков дронов. На базе Технико-экономического лицея открыт пункт временного размещения пострадавших.

Пожар на крыше многоквартирного дома по улице Шевченко локализован. Создан оперативный штаб для координации действий всех служб. После устранения угрозы рабочие группы проведут поквартирные обходы для оценки ущерба и составления плана восстановительных работ.

Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе применения беспилотников и призывают жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков дронов нужно не приближаться к ним и сообщать об их местонахождении по номеру 112.

