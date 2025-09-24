В Сириусе объявлена угроза атаки БЭК
На федеральной территории Сириус существует угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
Фото: пресс-служба ФТ Сириус
«Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте»,— говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Сочи объявлена угроза применения беспилотных катеров. Жителей и гостей просят покинуть набережные и пляжи. В аэропорту города-курорта введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.