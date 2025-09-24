Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кровля жилого здания загорелась после атаки БПЛА в Новороссийске

В Новороссийске в результате атаки БПЛА днем в среду, 24 сентября, загорелась кровля жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, в том числе погибшие, произошло повреждение имущества граждан, а также возгорание кровли многоквартирного дома»,— сказано в сообщении надзорного органа.

Ведомство контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. На месте за ситуацией следит прокурор города-героя Алексей Грудина.

Вячеслав Рыжков

