Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7
Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи человек. Все они госпитализированы, один получил ранения легкой степени тяжести, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее сообщалось о двух погибших. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава города Андрей Кравченко организует оказание помощи пострадавшим. В Новороссийске действует режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб, координирующий работу городских служб.
После снятия угрозы начнутся поквартирные обходы для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. В течение дня в городе вновь включались сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников.