Отражение атаки БПЛА в Новороссийске продолжается

В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Угрозу по безэкипажным катерам в городе-герое объявили ранним утром в среду, 24 сентября. Предупреждение глава города Андрей Кравченко опубликовал в 7:42. Позже, в 9:43, по береговой линии вновь зазвучала сирена. В 10:13 была объявлена угроза по БПЛА и БЭК. До настоящего момента отражение атаки продолжается.

В результате удара БПЛА по центру города погибли два и пострадали три человека. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск». Все службы переведены в режим повышенной готовности.

Вячеслав Рыжков