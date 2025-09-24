В Геленджике закрыли море для судов из-за угрозы беспилотных катеров

В Геленджике власти объявили о возможной атаке безэкипажных катеров и призвали жителей покинуть пляжи с набережной, укрывшись в помещениях подальше от окон. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань»

Выход в море запрещен для всех плавательных средств. Жителям рекомендуют оставить пляжи и набережную, найти укрытие в зданиях. При возможности следует спуститься в подвал или цокольный этаж.

Власти советуют не приближаться к окнам и не использовать автомобили как убежище. Находящимся дома рекомендуют укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах, кладовых.

Категорически запрещено находиться на открытых пространствах возле моря. Очевидцам событий рекомендуют воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях материалов о работе ПВО, беспилотниках и их обломках, деятельности спецслужб, а также средствах защиты объектов возможной атаки.

В экстренных ситуациях можно обратиться в службу спасения по номеру 112. Власти призывают дождаться официального сообщения об отмене угрозы и сохранять спокойствие.

Мария Удовик