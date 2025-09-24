Сбер: в Геленджике состоялся всероссийский экомарафон «Сберегаем пляжи вместе»

В минувшую субботу на берегу пляжа Молодежного парка в Геленджике прошли Чистые Игры. Совместная инициатива Сбера и проекта «Чистые Игры» вовлекает жителей и туристов в заботу о побережьях, формирует культуру экологичного отдыха и создает комфортную инфраструктуру на пляжах.

Фото: Анастасия Шевелёва

Команды горожан, волонтеров и гостей города превратили уборку в увлекательный квест: собирали мусор, сортировали отходы и зарабатывали баллы. Попадались участникам и необычные «артефакты», среди которых игрушечная машинка, служебный пропуск, клешня краба. Всего удалось собрать более 1,1 тонн мусора. Весь собранный пластик отправили на переработку. А на очищенных пляжах теперь появятся урны и шезлонги, сделанные из вторсырья — доказательство того, что мусор может стать полезным.

«Для нас, жителей Кубани, чистота и процветание побережья — это не просто слова, а личная ответственность. Я рада, что жители и гости города-курорта Геленджика активно поддержали нашу инициативу, показав настоящий пример осознанного отношения к природе. Этот впечатляющий результат — более тонны собранного мусора — доказывает, что даже самые масштабные задачи решаемы, когда мы объединены общей целью. Экологические активности — это часть стратегии устойчивого развития Сбера по созданию комфортной среды для жизни и отдыха, формированию новой экокультуры и ответственного туризма, что является основой для процветания Краснодарского края. Нам важно поддерживать подобные инициативы, потому что они превращают глобальные цели ESG в близкие и понятные каждому действия»,— прокомментировала Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.

В этот же день офлайн-этапы командных соревнований экомарафона «Сберегаем пляжи вместе» прошли сразу в четырех туристических городах России: в Казани, Санкт-Петербурге и Владивостоке, где общими усилиями было собрано более 5,5 тонн мусора.

«Для Геленджика это первые Чистые Игры. Молодежный парк — прекрасное место для такого экособытия: море рядом, горы на горизонте. После игры пляж остался очищенным от мусора, выброшенного на берег штормом. Спасибо солнечному Геленджику за активность и душевный прием»,— отметила Екатерина Комарова, организатор проекта «Чистые Игры».