Два человека погибли при ударе БПЛА по центру Новороссийска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск днем в среду, 24 сентября. Удар пришелся на центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, погибли два человека, трое пострадали. Повреждения зафиксированы в пяти жилых домах, включая многоквартирные, а также в здании гостиницы.

Господин Кондратьев сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, отражение атаки продолжается. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Родным погибших глава края выразил соболезнования, главе города Андрею Кравченко поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Вячеслав Рыжков