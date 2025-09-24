Два человека погибли при ударе БПЛА по центру Новороссийска
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск днем в среду, 24 сентября. Удар пришелся на центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По предварительным данным, погибли два человека, трое пострадали. Повреждения зафиксированы в пяти жилых домах, включая многоквартирные, а также в здании гостиницы.
Господин Кондратьев сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, отражение атаки продолжается. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Родным погибших глава края выразил соболезнования, главе города Андрею Кравченко поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.