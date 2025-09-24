Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два человека погибли при ударе БПЛА по центру Новороссийска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск днем в среду, 24 сентября. Удар пришелся на центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, погибли два человека, трое пострадали. Повреждения зафиксированы в пяти жилых домах, включая многоквартирные, а также в здании гостиницы.

Господин Кондратьев сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, отражение атаки продолжается. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Родным погибших глава края выразил соболезнования, главе города Андрею Кравченко поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все