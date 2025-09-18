Главные новости за 18 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Пивоваренная компания «Балтика» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) намерена запустить производство стеклянной тары в Ростовской области. Для этого зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Донстеклотех».

Сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали в Петербурге подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В числе фигурантов трое граждан РФ 1993, 1994 и 2006 годов рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.

Полиция возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей) в отношении фанатов «Зенита», которые во время кубкового матча с грозненским «Ахматом» вывесили баннер размером 11х1,5 метра в защиту главного тренера команды Сергея Семака.

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора РФ действующего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Комитеты Совфеда на совместном заседании проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения.

Общий портфель активных инвестиционных проектов в Ленинградской области на 1 сентября 2025 года достиг 6,5 трлн рублей. За весь 2024 год объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,1 трлн рублей.

ГК «Петрович» заявила о намерении построить завод сухих строительных смесей во Всеволожском районе Ленинградской области. Объем первоначальных инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей.

Полиция пришла с обысками в строительную компанию, чьи иностранные специалисты устроили драку на территории строительной площадки у дома 44 по Лиговскому проспекту. У правоохранителей появились подозрения, что фирма является клиентом криминального аутстаффинга.

В ходе рейда с 8 по 14 сентября полиция Санкт-Петербурга остановила свыше 1000 граждан, управляющих электросамокатами. Все они нарушили ПДД.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов покидает свой пост. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что господин Ялов получил предложение возглавить один из вновь создаваемых федеральных центров по реализации нацпроектов.

Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало сборку машин LADA Iskra. Автомобили начали отгружать в дилерскую сеть бренда.

Компания ООО «Технохолдинг» намерена инвестировать 4,5 млрд рублей в организацию производства блочно-модульных зданий автоматических насосных станций и дизельных электростанций во Всеволожском районе Ленобласти. Соглашение с компанией в ходе Балтийского регионального инвестиционного форума (БРИФ) подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Представляющая Московскую область ГК «Биоэн» намерена построить новый завод по добыче щебня в Республике Карелия. Производство планируется возвести в Суоярвском округе. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательного собрание законопроект о признании блокадниками любого, кто хотя бы день прожил в осажденном городе. Глава города поручил отделу наград комитета государственной службы и кадровой политики по принятии закона организовать работу по вручению знака и обеспечить взаимодействие с другими регионами, где проживают блокадники, в том числе в получении архивных документов.

ООО «Альфа» планирует возвести в Виллозском городском поселении и Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти комплекс административных, производственных и складских зданий для выпуска медицинской упаковки. Инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд рублей.

КГИОП выдал положительное заключение на проект строительства нескольких объектов на юге Петербурга в рамках концессионного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) между городом на Неве и Москвой. Речь идет о двух небольших участках, где магистраль пересекает Ям-Ижорское шоссе.

ООО «ПИТ-Продукт» (входит в «Группу Черкизово») планирует расширение производственных мощностей за счет реконструкции и модернизации оборудования на своих площадках в Горелово и Синявино. Компания вложит в это 1,275 млрд рублей.