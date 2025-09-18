Производитель упаковки построит завод в Ломоносовском районе Ленобласти

ООО «Альфа» планирует возвести в Виллозском городском поселении и Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти комплекс административных, производственных и складских зданий для выпуска медицинской упаковки. Инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд рублей.

Соглашение о строительстве комплекса во время BRIEF-2025 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и учредитель ООО «Альфа» Андрей Белошицкий. Собственник компании рассказал, что в настоящий момент производственная площадка компании находится в Санкт-Петербурге на территории Кировского завода, где производитель арендует 10 тыс. кв. м.

В течение двух-трех лет компания планирует полностью перевезти свое производство в Низино и Новогорелово. Производство в Низино займет 3,5 тыс. кв. м, а в Новогорелово — 10 тыс. кв. м. Здесь компания будет выпускать флаконы, банки, ампулы, шприцы, контейнеры для линз, пипетки. По словам господина Белошицкого, строительство новых производственных мощностей в Ленобласти позволит увеличить выпуск продукции в 1,5 раза по сравнению с текущими объемами. В рамках реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Срок завершения проекта намечен на 2029 год.

Александра Тен