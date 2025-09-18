ГК «Биоэн» построит новый завод по добыче щебня в Карелии за 1,6 млрд рублей

Представляющая Московскую область ГК «Биоэн» намерена построить новый завод по добыче щебня в Республике Карелия. Производство планируется возвести в Суоярвском округе. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Республики Карелия

Фото: пресс-служба правительства Республики Карелия

Первый в России межрегиональный офсетный контракт правительство Карелии заключило с подмосковной компанией в 2024 году. В рамках этого соглашения реализуется проект, по которому в течение десяти лет осуществляются поставки в столицу карельского щебня на общую сумму более 61 млдр рублей.

Приступит к строительству нового завода компания в октябре этого года, открытие запланировано через год.

Также ГК «Биоэн» планирует создать производство по обработке природного камня в Пудожском районе Карелии. В настоящий момент производитель ведет работы по строительству двух дополнительных цехов на Ситозерском карьере близ поселка Кяппесельга в Кондопожском районе республики.

Андрей Цедрик