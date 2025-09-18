«ПИТ-Продукт» направит почти 1,3 млрд на расширение производства в Ленобласти

ООО «ПИТ-Продукт» (входит в «Группу Черкизово») планирует расширение производственных мощностей за счет реконструкции и модернизации оборудования на своих площадках в Горелово и Синявино, вложив в это 1,275 млрд рублей. Соответствующее соглашение компания подписала с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на полях BRIEF-2025.

Расширение затронет два предприятия компании в Ломоносовском и Кировском районах Ленобласти. Сейчас на площадке в Синявино выпускается 28 тыс. тонн хамона. Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить производство данной продукции в четыре раза уже на площадке в Горелово. Все производство хамона сосредоточиться в Ломоносовском районе, а в Кировском районе будет развиваться выпуск сыровяленных колбас, рассказал журналистам директор ООО «ПИТ-Продукт» Игорь Орлов.

Компания планирует выполнить инвестпроект в 2026 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания ООО «Технохолдинг» намерена инвестировать 4,5 млрд рублей в организацию производства блочно-модульных зданий автоматических насосных станций и дизельных электростанций во Всеволожском районе Ленобласти.

Александра Тен