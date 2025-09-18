Беглов внес в ЗакС закон о признании блокадником за день жизни в осажденном городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательного собрание законопроект о признании блокадниками любого, кто хотя бы день прожил в осажденном городе. Глава города объявил об этом перед началом заседания правительства Петербурга.

Такие граждане получат знак «Жителю блокадного Ленинграда», статус ветерана и соответствующие меры поддержки. Прежде блокадниками признавали граждан, которые прожили в осажденном городе не менее четырех месяцев. Внесенные губернатором изменения дополняют возможность получения соответствующих льгот блокадниками.

«До сих пор к нам поступают документы на вручение знака не только от петербуржцев, но и от жителей других регионов и стран. Для людей, переживших тяжелейшие испытания вместе с родным городом, это самая дорогая награда. Для них важно, чтобы о блокаде Ленинграда помнили и знали во всем мире»,— отметил господин Беглов.

Губернатор поручил отделу наград комитета государственной службы и кадровой политики по принятии закона организовать работу по вручению знака и обеспечить взаимодействие с другими регионами, где проживают блокадники, в том числе в получении архивных документов. Районные администрации должны будут организовать индивидуальное сопровождение каждого ветерана от момента вручения знака до оформления всех мер социальной поддержки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число ветеранов ВОВ за год сократилось в Петербурге на 7000 человек.

Татьяна Титаева