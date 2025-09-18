«Автозавод Санкт-Петербург» приступил к сборке автомобилей LADA Iskra

Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начал сборку машин LADA Iskra. Автомобили начали отгружать в дилерскую сеть бренда, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Завод 18 сентября посетили вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, генеральный директор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Соглашение о запуске сборки LADA Iskra было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в этом году.

«В кратчайшие сроки мы запустили здесь новый сборочный проект, который использует имеющиеся производственные мощности. Это важное событие не только для АвтоВАЗа, но и для коллектива "Автозавода Санкт-Петербург" и всего Санкт-Петербурга. Мы помогаем перезапустить автомобильный кластер Северной столицы и сохранить в нем квалифицированные кадры»,— заявил господин Соколов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сборочные комплекты Lada Iskra начнут поставлять в Петербург в сентябре.

Татьяна Титаева