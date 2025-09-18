КГИОП разрешил обустроить два участка под строительство ВСМ на юге Петербурга

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на проект строительства нескольких объектов на юге Петербурга в рамках концессионного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) между городом на Неве и Москвой.

Речь идет о двух небольших участках, где ВСМ пересекает Ям-Ижорское шоссе. Неназванный закрытый паевой фонд возведет там пункт управления обеспечением транспортной безопасности, пожарные резервуары, антенную опору, модуль связи и трансформаторные подстанции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти будут производить балки для ВСМ усилиями компании «Нацпроектстрой». Каждый элемент для пролетных строений будет весить 700 тонн.

Андрей Маркелов