Свыше тысячи самокатчиков привлекли к ответственности в Петербурге за нарушения

В ходе рейда с 8 по 14 сентября в Санкт-Петербурге остановили свыше 1000 граждан, управляющих электросамокатами. Все они нарушили ПДД, сообщили в пресс-службе управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинград Фото: Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинград

Контрольные мероприятия прошли в целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП, связанных с использованием СИМ кикшеринговых сервисов. Нарушителей привлекли к ответственности за нарушение ПДД РФ в соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мундеп из Петербурга Михаил Ветров предложил запретить движение на СИМ около школ и поликлиник.

Татьяна Титаева