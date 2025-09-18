Объем активных инвестпроектов в Ленобласти достиг 6,5 трлн рублей
Общий портфель активных инвестиционных проектов в Ленинградской области на 1 сентября 2025 года достиг 6,5 трлн рублей. Об этом на проходящем 18 сентября Балтийском региональном инвестиционном форуме (БРИФ) рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Фото: Александра Тен / Коммерсантъ
В настоящее время 367 инвестпроектов в Ленобласти находятся на стадии активной реализации, отметил господин Дрозденко, открывая пленарное заседание БРИФ. За весь 2024 год объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,1 трлн рублей. За первое полугодие текущего года показатель достиг 56,7% прошлогоднего показателя, составив 605 млрд рублей. 70% инвестиций в основной капитал обеспечила обрабатывающая промышленность.
Глава Ленобласти признал, что регион испытывает «болезни роста», основными вызовами он назвал дефицит кадров, сложности с инженерной, транспортной и стратегической инфраструктурой. Губернатор отметил, что наиболее остро для Ленобласти стоит проблема кадрового дефицита.
Ежегодный Балтийский региональный инвестиционный форум проходит в Ленобласти 18 сентября на курорте «Охта-Парк» в деревне Мистолово Всеволожского района. Во второй половине дня на форуме запланировано подписание соглашений с инвесторами на общую сумму более 9,5 млрд рублей.